Vor zwei Jahren flimmerte die sechste Staffel der Gangster-Serie „Peaky Blinders“ über die Bildschirme. War es wirklich das Ende der Geschichte der Familie Shelby? Lange wurde gemunkelt, nun ist es offiziell: Netflix bestätigt eine Fortsetzung des Serien-Highlights – und zwar als Film. Auch Hauptdarsteller und Oscar-Preisträger Cillian Murphy, 48, wird in gewohnter „Peaky Blinders“-Manier als Birminghamer Bandenboss Thomas, alias Tommy, Shelby zu sehen sein: adrett gekleidet, mit einem Glas Whisky in der Hand und verrauchter Stimme.

Murphy kehrt als Thomas Shelby nach Birmingham zurück

Guten Nachrichten für alle Fans: Der Drehbuchautor und „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight, 64, hat verraten, dass die Dreharbeiten schon diesen Herbst beginnen werden. Der Film wird in Zusammenarbeit mit BBC Film produziert, einen offiziellen Filmtitel gibt es allerdings noch nicht. Tom Harper, der bereits in der ersten Staffel Regie führte, wird den Film inszenieren. Auch Hauptdarsteller Cillian Murphy wird als Produzent hinter der Kamera mitwirken: „Es scheint, als sei Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir“, zitiert „Deadline“ den Schauspieler. „Es ist sehr schön, wieder mit Steven Knight und Tom Harper an der Verfilmung von Peaky Blinders zusammenzuarbeiten. Das ist für die Fans.“

Knight, der für seine außergewöhnlichen Schreibfähigkeiten bekannt ist, erzählte kürzlich in einem „Radio Times“-Interview, dass er sich in der Endphase der Ausarbeitung des Drehbuchs befindet: „Im Moment arbeite ich nur noch an den letzten Teilen. Ich setze mich einfach an die Tastatur und fange an. Für mich ist das ein bisschen wie ein Traum. Man sitzt da und all dieses Zeug kommt, und dann liest man es zurück und denkt: ‚Das ist ziemlich gut – aber woher kommt es?‘“

Wer ist Cillian Murphy?

„Peaky Blinders“ wurde zur weltweiten Sensation

Von 2013 bis 2022 wurde die Serie auf BBC ausgestrahlt und später durch die Veröffentlichung auf der Streamingplattform „Netflix“ weltweit bekannt. Im Mittelpunkt der Serie steht die aus Birmingham stammende Familie Shelby, die der Kern der namensgebenden Gangsterbande „Peaky Blinders“ ist. Die Serie wurde von vielen Seiten gelobt und ist mit einer beeindruckenden Bewertung von 8,8 Punkten auf IMDb eine der am besten bewerteten Fernsehserien aller Zeiten. 2022 ging die Serie mit Cillian Murphy, Paul Anderson, 46, und Sophie Rundle, 36, in den Hauptrollen nach der sechsten Staffel zu Ende.

Gangster aus Birmingham: Was bisher geschah

(Achtung, Spoiler!) Die Serie beginnt im Jahr 1919 nach dem Ersten Weltkrieg und zeigt die Kämpfe krimineller Banden, die sich in einer Nation inmitten wirtschaftlicher Turbulenzen bewegen. Zwischen 1919 und 1934 entwickelt sich die Shelby-Familie zu einer der einflussreichsten Familien in Birmingham und darüber hinaus. Tommy Shelby entwickelt sich zu einem einflussreichen Geschäftsmann und einer politischen Führungsgestalt. Diese mächtigen Positionen rufen natürlich Menschen auf den Plan, die ihm nichts Gutes wünschen. In Staffel sechs wäre es fast geglückt. Von seinem Arzt Dr. Holford (Aneurin Barnard) erhielt Tommy Shelby die vernichtende Diagnose Tuberkulom, er habe nur noch Monate zu leben.

Kurz bevor er seinem Leben ein Ende setzen kann, erscheint ihm seine verstorbene Tochter Ruby in einer Vision und rettet ihm somit das Leben. In einem Zeitungsstück erblickt er daraufhin seinen Arzt gemeinsam mit seinem Todfeind Oswald Mosley (Sam Claflin) auf einem Foto. Die Diagnose war falsch und sollte dazu dienen, Shelby in den Tod zu treiben. Mit dieser Erkenntnis vor Augen bricht Shelby auf zu neuen Horizonten.

Wann startet der „Peaky Blinders“-Film?

Details zur Handlung sowie der weiteren Besetzung sind noch unter Verschluss. Knight hatte in der Vergangenheit aber bereits verraten, dass der Film während des Zweiten Weltkriegs spielen soll. Die Handlung würde somit am Ende der sechsten Staffel anschließen. Gedreht wird in den Digbeth Loc Studios in Birmingham, wo zuvor auch große Teile der Serie entstanden sind. Ein genaues Startdatum für den „Peaky Blinders“-Film gibt es noch nicht. Ausgehend vom Drehstart im Herbst 2024, dürfte es frühestens Ende 2025 zu einer Veröffentlichung kommen.

Ebenfalls unklar ist, wie der Film genau veröffentlicht wird. Möglich wäre, dass er als TV-Film bei BBC seine Premiere feiert und international an Netflix lizenziert wird. Aufgrund der Popularität der Serie wäre auch eine Kinoauswertung vorstellbar, wie wir es zuletzt bei den „Downton Abbey“-Filmen zu sehen war. Diese konnten das Vermächtnis der gleichnamigen Serie Jahre nach deren Ende erfolgreich im Kino fortsetzen.