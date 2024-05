Die Beschreibung „Zum Greifen nah“ ist hier ziemlich zutreffend: Kaum mehr als ein Podest inmitten der Zuschauer ist die Bühne im Pub „The Dublin Castle“ in Camden. Wirtin Peggy ist zwar schon 85 Jahr alt, aber steht noch immer hinter der Bar. Hier haben sie alle gespielt: Amy Winehouse, Coldplay, die Arctic Monkeys haben Backstage ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben und Madness begründeten hier ab 1979 die Ära der Liveauftritte. Camden, das mag für die Touristen der legendäre Markt sein, in dem man sich zwischen Bars und Vintageläden herrlich verlieren kann. Aber der Londoner Stadtteil ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Nährboden für musikalische Karrieren. „Camden war für uns eine Art Raketenabschussrampe“, erzählt Coldplay-Frontman Chris Martin in der vierteiligen Miniserie „Camden“ über ihre Anfänge. Es sind berühmte Lokale und Veranstaltungsorte, wie Roundhouse oder Koko, das Musikerinnen und Musiker noch immer magisch anzieht.

Kaum wo ist die Rock‘n‘Roll-Attitüde noch immer so greifbar, wie in diesem Stadtteil. Und nicht immer folgt auf die schillernde Karriere auch das Happy End: Amy Winehouse hat sich von ihrem ersten Geld gleich eine Wohnung hier gekauft – 24/7 Stunden im Partymodus. Eine fatale Kombination, wie ihr erster Manager erzählt. Eine, die mit dem Stadtteil verschmolzen ist, wie wenige, ist Dua Lipa. 1992 floh sie mit ihren Eltern aus dem Kosovo nach London und wurden in Camden heimisch. Zwar kehrte die Familie wenige Jahre später zurück, aber Dua Lipa konnte nicht ohne Camden – im Alter von 15 Jahren zog sie wieder zurück. Der Superstar ist hier tief verwurzelt und fungiert nicht nur als „Guide“, sondern auch als Produzentin. In vier Folgen erinnern sich Stars an ihre Verbindung zu Camden, reichlich Archivmaterial zeigt die individuellen Verbindungen und Anfänge von Boy George, Dua Lipa, Liam Gallagher oder Yungblud. Kurzweilig, sehr persönlich und tatsächlich schafft es die Produktion dem Ort ein anderes Gesicht zu geben, als jenes, das touristisch schon ziemlich ausgebleicht ist.

●●●○○ Susanne Rakowitz

„Camden“ auf Disney+