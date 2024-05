In Hollywood ist man zwar schnell und unmissverständlich, wenn es um Trennungen geht – erstaunlicherweise bleibt man in der „Reich, schön und erfolgreich“-Blase immer Freunde –, aber um den aktuellen Beziehungsstatus wird gerne ein großes Geheimnis gemacht. Irgendwie auch verständlich: Ist man zu früh dran, hat man sich vielleicht schneller entliebt, als die Promiportale über das erste Kind spekulieren können. Bei Sabrina Carpenter (24), Sängerin und Schauspielerin und Schauspieler Barry Keoghan (31), schwirren die Liebesgerüchte schon seit Monaten durch das Netz. Am Montagabend wurde das Paar dann gemeinsam bei der Met Gala gesichtet, also ein Statement ohne offizielles Statement.

Wobei man schon die Monate davor nur wachen Auges den Promizirkus beobachten musste: Keoghan wurde im März just in Singapur gesichtet, als Carpenter dort einen Auftritt hatte – im Vorprogramm von Taylor Swift, oder als er unlängst bei ihrem Konzert in Coachella aufgetaucht ist. Jetzt ist es also offiziell, die beiden sind fix zsamm. Der Vater eines knapp zweijährigen Sohnes, die Trennung von seiner Ex-Freundin Alyson Sandro erfolgte kurz nach der Geburt von Baby Brando, feierte mit seinen letzten beiden Filmen „The Banshees of Inisherin“ und „Saltburn“ seinen nachhaltigen internationalen Durchbruch, für ersteren wurde er für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert. Durch letzteren wurde er an der Seite von Jacob Elordi zur Kultfigur. Schon in den kommenden Tagen dürfte er in Cannes auftauchen: In „Bird“, dem neuen Film von Regisseurin Andrea Arnold, ist der gebürtige Ire an der Seite des deutschen Shooting-Stars Franz Rogowski zu sehen. Der Film spielt in Kent im Süden Englands und erzählt von einer Familie am Rande der Gesellschaft.

Ob Sabrina Carpenter auch dieses Mal an seiner Seite sein wird? Zumindest zur Côte d’Azur würde ihr aktueller Hit „Espresso“ geradezu hervorragend passen, immerhin gilt er schon als Sommerhit 2024.