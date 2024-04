Dass Christian Thielemann als Wagner-Interpret in seiner eigenen Liga spielt, ist nicht neu. Auch nach hunderten Aufführungen bewahrt er sich den neugierigen Blick auf die ausgesuchten Partituren, denen er sich wieder und wieder zuwendet. Von Mal zu Mal feiner arbeitet er die raffinierten Farbschattierungen der Werke heraus und feilt an den Figuren, bis sie in fesselnder Plastizität vor uns stehen.