Nato: Alte Freunde, neue Fronten

1 Seit dem Beginn des Ukrainekrieges ist die Nato medial dauerpräsent. Am Donnerstag feiert das Militärbündnis seinen 75. Geburtstag. Diese Doku blickt zurück auf die Notwendigkeit ihrer Gründung und erklärt, was beim sogenannten Bündnisfall zu geschehen hat. Was passiert im Cyber-Defence-Zentrum der Nato und was im Hauptquartier in Brüssel? Experten und Militärs setzten sich überdies mit der Zukunft des Bündnisses auseinander.

20.15 Uhr, Arte

Der Marathonmönch

2Der Weg zur Erleuchtung treibt ihn an, sein Werkzeug ist das Laufen: Ein Kamerateam begleitet Hoshino Endo bei seinem strapaziösen Vorhaben. Das Ablegen jeglicher Begierden soll bei seinem Weg zum Ziel ebenso gelingen. Triggert auf der Couch wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen.

22.35 Uhr, ORF 2

Dürer

3 Im Kunsthistorischen Museum wird gerade der Einfluss der italienischen Renaissance auf Augsburg gefeiert. Einer der maßgeblichen Motoren in der Kunst war zu dieser Zeit Albrecht Dürer. Was ihn und seine Kunst auszeichnet, zeigt diese Dokumentation.

ZDF Mediathek

Flammenmädchen

4In einem Dorf im Salzburger Pongau geht der Feuerteufel um. Eine in den Brandruinen gefundene Leiche lässt die Situation eskalieren.

20.15 Uhr, 3Sat

Zentralasien: Neue Heimat des IS?

5In Syrien und Afghanistan gilt der IS als besiegt, nun scheint sich mit dem IS-Khorasan eine neue Front aufzutun. Doch warum erhält der Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat in Tadschikistan so viel Zulauf. Die Doku versucht Antworten zu finden.

Arte Mediathek



Sex and the City

6 Die Serie über vier New Yorkerinnen hat eine ganze Generation beeinflusst. Seit Anfang April sind alle sechs Staffeln der kultigen HBO-Serie auf Netflix zu sehen.

Hörenswert



Das Lachen und das Unbewusste. Ö1, 9.05 bis 9.30 Uhr. Er kann herrlich befreiend sein, kommt leider viel zu selten und bringt so manches Umfeld auf die Palme – der Lachanfall! Schon der Psychoanalytiker Sigmund Freud hat sich damit eingehend beschäftigt.



Die Psychologie des Alterns. Podcast. Älter wird man bekanntlich von ganz allein, doch wie kann man erfolgreich altern und was ist dazu nötig? Der Altersforscher Hans-Werner Stahl spricht darüber, wie das Altern heute funktioniert. Spotify oder www.swr.de/swr2/wissen