Man kann sein Lachen förmlich hören, das, gut möglich, seine Knochen zum Scheppern bringt. Lässig steht er da, der Tod, den Unterarm auf die Sense gelegt, auf einem Haufen weltlicher Dinge, die im Irdischen von ausgelassenem Leben und Macht verkünden: Musikinstrumente, Kronen, ein Reichsapfel. Alles unnützer Tand, wenn der Tod erst einmal sein Gastspiel beendet hat. Auf schwerem, schwarzem Samt trat Gevatter Tod ab 1630 auf dem priesterlichen Obergewand für Begräbnismessen regelmäßig im Stift Kremsmünster vor ein trauerndes Publikum. Eine ziemlich unverblümte Botschaft an die ohnehin Sensibilisierten zum Thema Auferstehung und ewiges Leben. Manch einer mag das wohl auch als Memento mori verstanden haben, sein irdisches Leben doch noch ordentlich auszukosten. So oder so braucht der Mensch eine beständige Erinnerung daran, dass er sterblich ist. Begeistert ist er davon bekanntlich nicht – nur nicht anstreifen, am dunklen Jammertal!

Naturgemäß ist es die Kunst, die gerne dorthin geht, wo es weh tut. Hineinbohrt in die offenen Wunden und das bloßlegt, was gerne verdrängt wird: Die Ausstellung „Sterblich sein“ spannt einen breiten kunsthistorischen Bogen, wie sich die Kunst dem heiklen Thema Tod annähert oder sich davon abstoßen lässt, dagegen ankämpft, wachgerüttelt wird oder mit ihm seinen Frieden gefunden hat. Was ist der Tod? Darauf gibt es keine finale Antwort, aber es zeigt sich, dass es um ihn herum viele Schauplätze und Tragödien gibt, kleine und große. Und es ist augenscheinlich, dass der Mensch zwar gerne seine Ohnmacht ihm gegenüber beklagt und beweint, aber gewaltig oft selbst in die Rolle des Todes schlüpft.

Wer könnte besser davon berichten als Alfred Kubin, dem der Tod in seiner Kunst ein treuer Begleiter war: „Der Krieg“ heißt jene Lithografie, in der der Krieg als überdimensionaler Krieger dargestellt wird, der mit seinen gigantischen Hufen ein zitterndes, winzig kleines Heer mit einem Fußtritt zermalmt. Eine entfesselte, alles unter sich begrabende Walze des Grauens.

Unweit davon scheint ein Skelett luftig-leicht im Raum zu schweben: „Blindflug“ (2021) nennt Manfred Erjautz sein Skelett aus Aluminiumguss. Leben, Tod und Vergänglichkeit ziehen sich durch das künstlerische Werk des Steirers. Wie auch das Dogma, nur nicht das allzu Offensichtliche anzunehmen. Mag sein, dass das Skelett der symbolische Botschafter des Todes ist, aber ist es in seiner ureigensten Funktion nicht das, was uns durch das ganze Leben trägt? Eben. Vielleicht ist jene Hand, die sich das Skelett vor Augen hält, ein dezenter Hinweis an uns selbst: Lieber mal die Augen öffnen, um dem Tod schon zu Lebzeiten ins Auge zu blicken. Dieses Gegenüberstellen von Leben und Tod, Angst und Zuversicht, Gräuel und Hoffnung, ist der von den Kuratoren Johanna Schwanberg und Klaus Speidel erdachte Rahmen der Ausstellung.

Ein Ausleuchten der Gegensätzlichkeiten als Erkenntnisgewinn. Darunter unübersehbar der Paradigmenwechsel, der sich in der Moderne vollzogen hat: War sakrale Kunst noch vom Tod, der Auferstehung und dem ewigen Leben beseelt, wandelt sich die Beschäftigung mit dem Tod hin zu seiner Abschaffung: Mit „Petition gegen den Tod“ (2023) protestiert die französische Künstlerin mit Nachdruck gegen das Unvermeidliche. Lehnt sich auf, hadert damit. Das Echo der eigenen Vergänglichkeit, es hallt ziemlich laut durch die Ausstellungsräumlichkeiten. Einen gewichtigen Teil trägt auch der australische Künstler Sam Jinks dazu bei. Seine Interpretation der berühmten Pieta von Michelangelo berührt einen auf ganz eigene Weise. Und das nicht nur, weil „Still Life (Pieta), 2007“ aus Silikon und Menschenhaar so real anmutet, sondern sie völlig konträr zum Original ist: Die um 1500 entstandene Skulptur zeigt die trauernde Muttergottes mit dem toten Jesus im Schoß – innig, in Marmor perfektioniert. Sam Jinks zeigt hyperrealistisch die Distanz, die Erschütterung über den Tod und die Vergänglichkeit. Ist es ein Elternteil, das er in seinen Armen hält oder ist es gar er selbst und ein Ausblick auf das Unvermeidliche, das kommen wird?

Wie ein düsterer Vorbote umgibt die Verlustangst den Tod. Maria Lassnig hat sich intensiv mit diesem Gefühl und der Angst davor auseinandergesetzt: In „To love or not to love …“, (1964–1965, bis 2008 teilweise übermalt) thematisiert sie mehrere Facetten davon, unter anderem ihre Gefühle nach dem Tod ihrer Mutter – symbolhaft dient die Kaffeemühle als letzter Anker in einer sich schleichend auflösenden Erinnerung.

Maria Lassnig, To love or not to love…, 1964/65, bis 2008 teilweise übermalt © Roland Krauss

Manfred Erjautz, Blindflug // Blind Flight, 2021 © Susanne Rakowitz

Kasel mit Skelettmotiv nach Holzschnitt zur Anatomie des Vesal, 1630, Benediktinerstift Kremsmünster © Dom Museum Wien