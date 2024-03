Sammlung Verbund in der Albertina

Die Macht des weiblichen Blickes

Die Sammlung Verbund zeigt zum 20-Jahr-Jubiläum Teile ihres Herzstücks – so viel feministische Avantgarde sieht man selten!

© 2024 Aneta Grzeszykowska / Courtesy of the artist and Raster Gallery, Warszawa

Aneta Grzeszykowska, aus der 70-teiligen Serie „Untitled Film Stills“ (2006)