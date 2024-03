Becoming Nawalny - Putins Staatsfeind Nr. 1

1 Am 16. Februar starb der russische Oppositionelle Alexej Nawalny in einem Straflager in Sibirien unter ungeklärten Umständen. In seiner Doku holt Regisseur Igor Sadreev Weggefährten, Freunde und Kritiker vor die Kamera, um Nawalny und seinen Werdegang auszuleuchten. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine konnte Sadreev das Drehmaterial aus Russland hinausschmuggeln und den Film in Berlin fertigstellen.

20.15 Uhr, Arte

Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes

2Diese Ausgabe von „Erbe Österreich“ nimmt unter anderem Kulinarisches unter die Lupe, das man zwar längst in Österreich „eingemeindet“ hat, aber seinen Ursprung oft ganz woanders hat. Von der Krainer bis zum Kastanienbaum.

20.15 Uhr, ORF III

Alltagsgeschichten

3 Wie kaum eine andere konnte Elisabeth T. Spira Milieustudien mit der Kamera einfangen. EineAuswahl an „Alltagsgeschichten“ hat der ORF auf seiner Streamingplattform gesammelt. Vom Versatzamt über den Waschsalon bis hin zum Schrebergarten – fabelhaft!

on.orf.at

Iron Man 2

4 Superheld Tony Stark kriegt es nicht nur mit einem russischen Neidhammel zu tun, sondern sein künstliches Herz vergiftet ihn langsam.

ATV

Flucht aus Nordkorea

5Regisseurin Madeleine Gavin begleitet eine Familie nach ihrer dramatischen Flucht aus Nordkorea, die sie über mehrere Länder führt. Gleichzeitig gibt die Doku Einblicke in den beinharten Überlebenskampf im abgeschotteten Nordkorea.

Arte Mediathek



Shogun

6 Opulent und kriegerisch: Die Neuauflage des einstigen 1980er-Serienhits. Ein Engländer unter den Samurai in Japan um 1600.

Disney+