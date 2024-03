So weitläufig der Titel „Wir sind so frei“ klingt, so vielschichtig gestaltet die Künstlerin ihre Werke und so breit gefächert möchte sie dadurch Assoziationen anregen. Und so freundlich farbig sich manche Arbeiten präsentieren, so tiefer schürfen sie, um Perspektiven zu eröffnen und Gedanken anzuregen. Kurz gesagt: Iris Andraschek ist in der aktuellen Ausstellung so frei, sich nicht festmachen zu lassen und diese Freiheit an die Kunst-Betrachtenden weiterzugeben.