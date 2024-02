Für viele Kärntner Sloweninnen und Slowenen hinterließen die 1942 durchgeführte Deportation von etwa 227 Familien sowie die Verhaftungen von Wehrmachtssoldaten, die vor allem von diesen Familien stammten und desertierten, tiefe wie schmerzhafte Spuren. Solchen folgten Karl Vouk, Verena Gotthardt, Tanja Prušnik und Marko Lipuš als Künstlerinnen und Künstler, deren Angehörige ebenfalls von den Untaten der Nazis betroffen waren mit der Ausstellung „Spuren.Sledi“. Eine große Gedenkveranstaltung mit Teilnahme des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sowie des Landeshauptmannes Peter Kaiser fand im April 2022 im Klagenfurter Burghof statt – in der Kriegszeit hatte die Gestapo die Burg als Hauptquartier mit Gefängniszellen verwendet. Für eine Woche sind die Kunstwerke nun in die Säulenhallte des Parlaments in Wien umgesiedelt, um von der Geschichte Südkärntens zu erzählen und diese nicht vergessen zu lassen.