Darum geht es: „Ich werde nicht bezahlt, die anderen schon!“ Ein Satz von Schauspielerin Anna Werner Friedmann, die eine der drei „Almas“ darstellte. In dem am Semmering inszenierten Stück „Alma - A Show Biz ans Ende“ von Theatermacher Paulus Manker. Und wegen dieses Satzes, den Friedmann vor Publikum und vor ihrer letzten „Show“ aussprach, trafen sich Manker und Friedmann am Mittwoch im Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien, Saal 10. Manker findet, dass ihm diese Äußerung massiv geschadet habe, Friedmann findet, der Satz stimme. Richterin Eva-Maria Vetter wollte genau das gestern klären und wohl noch lieber wäre ihr eine Vergleichsmöglichkeit gewesen, um einen Kompromiss zu erwirken. Denn nicht nur Manker klagt Friedmann, auch Friedmann klagt zurück - wegen übler Nachrede. Diesen Prozess gibt es im Jänner 2024 zu sehen.