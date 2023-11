Jux oder Spaß bedeutet „Svanda“, der tschechische Name des Titelhelden wörtlich. Und wenn dieser mit einem Räuberhauptmann aufbricht, um eine verzauberte Königin mit einem Herzen aus Eis zu suchen, aber aus Versehen zum Teufel in die Hölle rutscht, um schließlich wieder zu seiner sitzengelassenen Frau zurückzukehren, ist dies wohl die Ausgelassenheit in Reinform und Person. Genau davon handelt die Oper „Svanda dudak“ – „Schwanda der Dudelsackpfeifer“ von Jaromír Weinberger (UA 1927 in Prag). Seinerzeit ein Welterfolg, geriet sie aber bald in Vergessenheit. Erst in letzter Zeit steht sie wieder auf den Spielplänen der Opernhäuser. Nach Graz 2021 jetzt auch am Theater an der Wien.

Kein abenteuerliches Märchenspektakel will allerdings Regisseur Tobias Kratzer im Museumsquartier zwischen teils öden Mauern und einem neoklassizistischen Salon in heutigen Kostümen (Ausstattung: Rainer Sellmaier) zeigen. Es wird eine Reise mit vielen Videos zwischen Wirklichkeit und Traum, mit reichlichen Sexfantasien. Als Vorlage bemüht er Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ und optisch zitiert er „Eyes White Shut“ von Stanley Kubrick. Alles wirkt ungemein deftig. Gleich zu Beginn treibt es Schwandas Frau mit dem Räuber Babinsky. Ziemlich ins Triviale gleitet die Reise bei einem Ausflug ins nächtliche Wien ab, mit Taxifahrt, mit Würstl und Bier in die Rotlichtszene. Dann folgen voyeuristische Sexszenen bei der herzvereisten Königin, der Teufel regiert schließlich in einem Swinger-Club, wo auf einem nackten Frauenkörper Karten gespielt wird.

Szenisch fragwürdig, aber musikalisch durchaus gelungen: Die raffiniert instrumentierte Musik enthält nicht nur böhmische Volksmelodien, sondern reiche, abschattierte Farben der Spätromantik – Anklänge an Smetana, Dvorak, aber auch Strauss und Korngold sind hörbar, die Petr Popelka am Pult der Wiener Symphoniker, nur manchmal zu wuchtig, mit reizvoll folkloristischen Wirkungen und reichen Nuancen verwirklicht.

© Matthias Baus

Von hoher Qualität auch die deutsch singenden Protagonisten: Andrè Schuen ist ein eindringlicher, schönstimmiger Titelheld. Herausragend singt Vera-Lotte Boecker seine Frau Dorota. Pavol Breslik meistert die anspruchsvolle Partie des Babinsky souverän mit höhensicherem Tenor. Kalt, wie ihre Rolle es verlangt, klingt Ester Pavlu als Königin. Laut orgelnd erlebt man Sorin Coliban als Magier, köstlich witzig Kresimir Strazanac als Oberteufel. Souverän wie immer: der Arnold Schoenberg Chor. Viel Applaus ohne Widerspruch!