Ganz schön heimisch geworden ist der österreichische Film unter Eva Sangiorgi auf der Viennale. Die Direktorin feierte heuer einen Austro-Premierenreigen beim Internationalen Filmfestival in Wien. Zu sehen waren u. a. das stilisierte, in die Satire ausfransende Ernährungskult-Drama „Club Zero“ von Regie-Aushängeschild Jessica Hausner, die präzise, in Albanien verortete Kapitalismuskritik „Europa“ von Sudabeh Mortezai oder der rätselhafte Multiversum-Film „Die Theorie von Allem“ – eine Koproduktion von Timm Kröger.

Mit Spannung erwartet wurde das Heimspiel von Voodoo Jürgens in seiner ersten Kinohauptrolle. Mit „Rickerl“ wagt Filmemacher Adrian Goiginger („Die beste aller Welten“) ein, salopp formuliert, Spin-off einer Austropop-Nummer. Die Kunstfigur Rickerl stammt aus dem Song „Gitti“ vom Album „Ansa Woar“ von Voodoo Jürgens. „Und jetzt loss mi anglahnt, weil der Rickerl ruft glei’ an“, heißt es darin. „Mehr Wien geht nicht“, sagte Goiginger in breitem Salzburgerisch am Freitagabend im Gartenbaukino. Auch für ihn dürfte dieser Film Nachhilfe in Wienerisch und der ortsüblichen geschmeidigen Verwendung von Kraftausdrücken gewesen sein.

„Rickerl“ ist eine Ode an das Morbide, das Analoge, die Musik, das Strizzitum und vor allem das (Über-)Leben als Subsis-tenzmusiker in der einzigen Großstadt dieses Landes. Szenen am Friedhof, im Erotik-Shop, in Tschocherln, Beisln und Bims sind gesetzt, ebenso nächtliches bzw. frühmorgendliches Wandeln durch leer gefegte Straßen. Szenegrößen wie Alex Miksch, das Kollegium Kalksburg oder die Stubnblues-Band und natürlich Der Nino aus Wien haben Gastauftritte.

Wertschätzend, nie wertend

Erich „Rickerl“ Bohacek (Voodoo Jürgens) ist ein strauchelnder Musiker, ein Träumer und G’schichtldrucker. Als brotberuflicher Totengräber wird er nach einer misslungenen Umbettung fristlos gefeuert. Also retour zum AMS. Chancen auf Radiogigs lässt er sausen, die Ex (Agnes Hausmann) hat ihn für einen „Piefke“ verlassen, den Sohn (Ben Winkler) sieht er jedes zweite Wochenende. Als er einen Ausflug vermasselt, lehrt ihn sein Bub, dass er endlich in die Gänge kommen muss.

„Rickerl“ hat viel Herz, Grind, allerbeste Musik und keine Angst vor einer Überdosis G’fühl. Goiginger leuchtet die Sehnsüchte, Verlustängste und Träume seiner Figuren stets wertschätzend, nie wertend aus. Mit dieser liebevollen, aber patscherten Vater-Sohn-Beziehung gelingt ihm eine bei allem enthaltenen Schmäh empathische, größtmöglich wahrhaftige Dramödie. Voodoo Jürgens spielt nicht nur sich selbst, sondern verkörpert glaubwürdig einen Charakter.

Mit Voodoo Jürgens ist es nicht die einzige Kino-Begegnung auf dieser Viennale: In Sofia Exarchous nüchternem Anti-Urlaubsfilm „Animal“ ist der Musiker bereits in einer – freizügigen – Gastrolle als österreichischer Tourist zu sehen. Erzählt wird von Kalia (sensationell und in Locarno mit dem Schauspiel-Preis geehrt: Dimitra Vlagopoulou), die im All-inclusive-Zirkus einer abgewrackten griechischen Hotelhölle die Königin des Animationsteams ist. Im goldenen Glitzerkleid beschert sie den Touristen allabendlich schöne, unbeschwerte Stunden bei Gesangsnummern, entertaint sie beim Bingo oder beim Wasserballett. Andere stets bei Laune zu halten, ist ein knochenharter Job. Kalias Lächeln ist wie eingefroren. Voodoo Jürgens mag ihr eine Alternative in der Animationstortur bieten; zumindest für eine Nacht.

Nebst „Animal“ rückt auch der Dokumentarfilm „Vista Mare“ von Julia Gutweniger und Florian Kofler den Massentourismus in den Fokus – und zwar an der oberen Adria. Das Südtiroler Duo begleitet jene, die alles für den Massenansturm vorbereiten: den Sand aufschütten, die Pools putzen, die Anlage fit für die Saison machen. Und später jene, die den Gästen am Trampolin vorhüpfen. Die statischen, surreal anmutenden Tableaus zwischen Strand und Waschsalon entbehren ob des Blickwechsels und der steten Wiederholung nicht einer gewissen Komik.