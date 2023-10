Aus meinem unveröffentlichten Gedichtband Obst, Gemüse und Psychoanalyse

Herr, es ist Zeit! Der Sommer war so lala. Überschwemmung, Erdrutsch, Muren – Alles, wie es immer war. Und nirgends Sonnenuhren.

Befiehl den letzten Früchten nicht aus Plastik zu sein. (Plastik ist so ungesund, oh Herr! So umweltunverträglich… Es macht das Meer kaputt und schmeckt auch kläglich) Lass sie ums Verrecken nach irgendetwas schmecken!

Das arme, totgebor‘ne Obst vor seiner Erntezeit abgetrieben um die halbe Welt geflogen um dann im Müll zu liegen!

Dasselbe gilt für schweren Wein und auch Gemüse. Vergiss, oh Herr, die Süße! Die letzte Süße führt zum Diabetes – nur merkt man’s erst wenn es zu spät ist!

Auf den Fluren lass die Laubblaskalaschnikovs explodieren Das Blättertreiben geht auch leiser und leiser wäre weiser. So spart man sich das Hörsturzkorrigieren.

Wer jetzt kein Haus hat baut sich eine Homepage da ist er auch allein und wird es lange bleiben.

Lesen? Lange Briefe schreiben? Lieber Herr Rilke, ach, das waren Zeiten! Schreibt ihr nur eure E-mails, Whats-apps, Facebook-Postings: Das ist doch alles ganz vergebens! Da mach ich lieber meine Ghost-things.

Das ist mein Herbst des Lebens…