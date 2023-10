„The Voice of Germany“

Für die 13. Staffel holte man sich Ronan Keating aus Irland in die Jury. „Ich bin ein realistischer Coach. Ich weiß, was noch kommt. Es gibt keinen Grund, Leute durchzubringen, die nicht vorbereitet und bereit sind“, nennt der ehemalige Boyzone-Sänger den Grund für seine bisher gezeigte Strenge. Heute laufen auf ProSieben noch weitere Blind Auditions, morgen geht die Auftritte auf Sat.1 in die Battle-Runden über. Aus Österreich heute dabei: die 19-jährige Anna E. aus Spittal an der Drau und Asja aus Linz. ProSieben, 20.15 Uhr

„Land der Berge: Leben am Großglockner“

Wiederholung einer Produktion aus 2019, in der Filmemacher Hans Jöchler die Gemeinde Kals besucht. „Hier am Fuß des Großglockners haben die Menschen auch die heimatliche Musik bewahrt“, heißt es in der Aussendung, die „die schönsten Weisen“ aus Osttirol verspricht. ORF III, 21.05 Uhr

„Hilfe, unser Dorf stirbt“

Die neue Doku sucht nach einer Zukunft abseits von Ballungszentren. Reporterin Claudia Sandler fuhr in ihrem Camper etwa nach Eisenerz – in jenen Ort, der in Österreich am stärksten schrumpft. In den 1950er-Jahren hatte er 13.000 Einwohner, 2023 sind es nur mehr 3500. Puls 4, 20.15 Uhr

„Irland-Krimi: Mond über Galway“

Im nunmehr achten Fall taucht Desirée Nosbusch als Kriminalpsychologin Cathrin in ein Beziehungsgeflecht mit tragischem Geheimnis. ARD, 20.15 Uhr

ARD Degeto DER IRLAND-KRIMI: MOND ÜBER GALWAY, am Donnerstag (19.10.23) um 20:15 Uhr und um 01:00 Uhr, ARD © ARD

„Stöckl“

Bei Barbara Stöckl sind heute u. a. Dirk Stermann und die 96-jährige Psychoanalytikerin Erika Freeman, die eine Freundschaft verbindet. Über diese besondere Beziehung und über Freemans eindrucksvolles Leben hat Stermann nun das Buch „Mir geht’s gut, wenn nicht heute, dann morgen“ geschrieben. ORF 2, 23.05 Uhr