Die Energiewende ist – zumindest rhetorisch – voll im Gange, doch es tun sich eine ganze Reihe von Problemen auf, an die man kaum denkt. Ein Aspekt ist die Anpassung der Netze an geänderte Bedingungen, wie man am Institut für Elektrische Anlagen und Netze an der Technischen Universität Graz weiß. „Wir beschäftigen uns damit, wie wir es bewältigen, dass wir künftig statt einigen wenigen Einspeisern bald Hunderttausende haben werden. Geht sich das aus? Sind unsere Netze dafür geeignet?“, erklärt Professor Herwig Renner die Grundproblematik.