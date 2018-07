Miya Komori-Glatz absolvierte ihr erstes Studium in Modern and Medieval Languages an der University of Cambridge (UK), ihr zweites Masterstudium in Romanistik sowie ihr Doktorat schloss sie am Institut für Anglistik der Universität Wien ab. Seit knapp 10 Jahren ist die Britin mit japanischen Wurzeln am Institut für Englische Wirtschaftskommunikation an der WU tätig.