Google News Initiative Fellowship Die Kleine Zeitung und Google suchen einen Stipendiaten für das Thema Audience Engagement

Die Kleine Zeitung sucht gemeinsam mit Google einen Stipendiaten © (c) KANIZAJ MARIJA-M. | 2015

Acht Wochen an dem Thema Audience Engagement im modernsten multimedialen Newsroom Österreichs mitzuarbeiten? Das Google News Initiative Fellowship macht es möglich und bietet Journalismus- und Technologie-Interessierten die Möglichkeit, zwei Monate mit den Redakteuren, Entwicklern und User Journey-Spezialisten der Kleinen Zeitung zusammen zu arbeiten.

Was den Stipendiaten erwartet

Audience Engagement wird zu einer wichtigen Währung in vielen Newsrooms weltweit. Es geht dabei um die Verbesserung und Vertiefung der Beziehungen mit unseren Lesern auf den digitalen Plattformen. Gute Beziehungen mit dem Publikum stärken das Vertrauen und die Loyalität.

Die Kleine Zeitung arbeitet laufend an der Optimierung im Bereich Kundenbindung. Das passiert in allen Bereichen des Unternehmens: Redaktion, Marketing, Verkauf und Abo. Der Stipendiat wird gemeinsam mit den Redakteuren, Entwicklern und User Journey-Spezialisten an einer daten-informierten Steigerung des User Engagements tätig sein. Diese Tätigkeiten umfassen die Entwicklung neuer Erzählformate, die das Wachstum in der Verweildauer, Wiederkehrrate und Recirculation (Weiterklicken von einem Artikel zum anderen) fördern. Dabei werden neue Tools getestet, Hypothesen gebildet und geprüft und Learnings gesammelt.

Was die Kleine Zeitung von dem Stipendiaten erwartet

Für dieses Projekt sucht die Kleine Zeitung einen neugierigen Kopf mit Leidenschaft für Zahlen, mit journalistischen Grundkenntnissen sowie Basis-Erfahrung in Webentwicklung.

Wie man sich bewerben kann

Bis 1. April können sich Journalisten und Entwickler via Google für das News Initiative Fellowship bewerben. Die Stipendiaten werden von der Medienorganisation ausgewählt. Das Programm findet zwischen Juni und September 2019 statt.

Wie werden die Bewerber ausgewählt

Alle Bewerbungen werden hinsichtlich der Anforderungen an die Tätigkeiten im Bereich Audience Engagement analysiert. Mit den spannendsten Kandidaten werden per Google Hangout oder persönlich Gespräche geführt.