Und auch Sarah Buchegger gehört zur wachsenden Zahl der Onlineshopper in Österreich. In einem kleinen Wohnort wie Abtenau verwundert das nicht. Nur im Nahrungsmittelbereich sind die Einkaufsmöglichkeiten im Internet doch sehr eingeschränkt. Geht es nach der 17-Jährigen, wird sich das ändern.

Seit September lernt Buchegger bei Spar in Salzburg den Beruf der E-Commerce-Kauffrau und zählt damit zu einer kleinen Gruppe von Pioniere. Die Lehre gibt es erst seit Juni und aktuell werden österreichweit 30 Burschen und 21 Mädchen zu E-Commerce-Experten ausgebildet. Auf Spar Österreich entfallen zehn Prozent der neuen Lehrlinge. Auch die Unito-Gruppe, größter österreichischer Onlinehändler mit Marken wie Otto, Universal und Quelle, setzt auf

den neuen Beruf und nahm vier Lehrlinge auf. Die Zahl werde wachsen, versichert Personalchefin Franziska An- gerer. „Die digitale Welt hat den Handel von Grund auf verändert.“

„Ich bin mit dem PC aufge- wachsen“, sagt Buchegger. Auf die Ausbildungsmöglich- keit stieß sie – wo sonst – im Internet. Ähnlich verlief das bei Elias Schützenhofer aus Maria Anzbach, seit Kurzem E-Commerce-Lehrling bei Rewe Austria Touristik. Via Facebook war er auf die Lehr- stelle aufmerksam geworden. Seit September ist der 18-Jäh- rige dabei: „Das ist ein sehr wichtiger Beruf in der Tou- ristik. Hier hat sich viel in der Digitalisierung getan.“ Aktu- ell bearbeitet er für die Inter- netseite billareisen.at Bilder in Adobe Photoshop und ar- beitet sich in Google Ana- lytics ein. Bei dieser Tätigkeit stehen die Analyse von Ver- kaufszahlen und das Marke- ting im Vordergrund, so die Lehrlinge übereinstimmend.

„Die Herangehensweise im Vergleich zum stationären Geschäft ist völlig anders. Es fehlt der Kundenkontakt. Da-

für arbeite ich mit Daten aus dem Onlineshop“, erzählt Buchegger. „Meine Kreativi- tät kann ich bei der Gestal- tung der Flugblätter und des Onlineshops ausleben.“ Buch- egger will versuchen, einen zweiten Lehrberuf, den der Medienfachfrau, aufzuneh- men. „Das passt doch gut zu- sammen.“

Neben E-Commerce wurden zwei weitere Lehrberufe ge- schaffen, die dem Megatrend Digitalisierung Rechnung tra- gen: Applikationsentwicklung und Informationstechnologie.

Philipp Jammernegg aus Graz wählte nach der Matura am Wirtschaftskundlichen Gymnasium wie viele andere den Weg an die Uni und stu- dierte Maschinenbau an der TU. „Ich habe schnell ge- merkt, dass mir dafür die Grundlagen fehlen.“ Nach ei- nem Semester orientierte er sich um und startete bei der Knapp AG die Lehre des IT-Technikers. Bald darauf wurde der Beruf des Applika- tionsentwicklers ins Leben gerufen und Knapp stellte so- fort um – sehr zur Freude von Jammernegg: „Coding ist läs- sig, genau das, was ich ma-