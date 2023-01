Für die einen ist die Internetsuchmaschine Google die Quelle allen Wissens. Für die anderen die wichtigste Werbeplattform im Internet. 2021 konnte der Branchengigant weltweit knapp 150 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen allein nur aus „Google Ads“ verbuchen. Wenn es darum geht, diese Plattform optimal zu nützen, rückt die Professionalisierung immer mehr in den Vordergrund. Die FH Kärnten bietet daher das erste Google Ads Bootcamp in Kärnten auf dem Campus Villach an, das für alle Teilnehmenden kostenlos durchgeführt wird.



„An Suchmaschinen wie Google und Co. führt im Online-Marketing heute kein Weg mehr vorbei. Zertifikate und Weiterbildungen in diesem Bereich gewinnen daher auch am Arbeitsmarkt immer mehr an Bedeutung“, sagt Martin Schellrat, der an der FH den Bereich Suchmaschinenmarketing lehrt und das Google Ads Camp gemeinsam mit Bernhard Guetz (Experte für Digital Marketing an der FH Kärnten) initiiert hat.

Martin Schellrat © Helge Bauer



Die Inhalte des Bootcamps basieren auf konkreten Fallstudien und typischen Unternehmensszenarien. Die Teilnehmenden erwerben praktisches Marketing- und Produktwissen und optional das offizielle Zertifikat „Google Ads-Suchmaschinenwerbung“. „In Lebensläufen wird das gerne gesehen. Die Zertifizierung zeigt, dass man Online-Kampagnen in Suchmaschinen erfolgreich umsetzen kann“, so Schellrat.

Termin. 28. Jänner, 8.30 - 15.10 Uhr

Info. fh-kaernten.at/googleads