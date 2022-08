Wenn man etwas besser machen will, schaut man es sich am besten von den Besten ab. Mit dieser Strategie operiert die „School of Management“ an der FH Kärnten: Sie bietet ein Seminar- und Coaching-Programm an, das auf wissenschaftlichen Studien über erfolgreiche Unternehmen basiert. Das so erworbene Wissen gibt das Forscherteam weiter – an Top-Manager und Unternehmer aus Kärnten, die noch große Pläne haben.

Evelyn Stele ©

„In unseren Untersuchungen haben wir Unternehmen aus Österreich und Deutschland interviewt, die erfolgreich international gewachsen sind. Gerade versuchen wir, herauszufiltern, was sie richtig gemacht haben und was man von ihnen lernen kann“, sagt Evelyn Stele. Sie arbeitet am Studiengang International Business Management und ist an der Koordination des „Growth Lab“ (Wachstumslabor) beteiligt, das mit einem Bildungsangebot für Kärntner Unternehmen aufwartet. Für den Premierendurchgang werden zehn Führungskräfte ein viertägiges Seminar absolvieren, das auf den Erkenntnissen der Forschungsarbeit aufbaut.

„An den vier Seminartagen lernen die Teilnehmer, strategische Wachstumsziele zu erarbeiten und ihr Geschäftsmodell für den internationalen Erfolg zu designen. Außerdem erfahren sie, wie Wachstum mit Kooperationen und Partnern umgesetzt werden kann und wie sie die organisatorische Umsetzung gestalten können“, umreißt Stele das dicht gepackte Programm. Neben Vorträgen erhalten die Teilnehmer auch individuelle Coaching-Sessions mit den Experten der FH.





Experten von außen steuern den Praxisbezug bei. Das Growth Lab konnte „Wachstums-Champions“ für die Außensicht gewinnen: Johannes Braith (CEO & Founder, Storebox Holding), Aris Brauchart (Head of Tech, Waterdrop Microdrink), Magdalena Hörhager (Vice President Growth, Bitpanda) sind avisiert. Anmeldungen für das Growth Lab sind noch möglich, die Teilnahme ist kostenlos.