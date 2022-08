Fernerkundungstechnologie und Messfühler auf der Basis von photonischen Kristallfasern: Mit diesen Forschungsthemen ziehen zwei Studierende der FH Kärnten in die Welt hinaus – genauer gesagt in die USA. Saghi Sarafi, Masterstudentin am Studiengang Spatial Information Management und Isaac Owusu Mensah, Masterstudent am Studiengang Communication Engineering haben eines der begehrten Marshallplan-Stipendien ergattert.



Im Zuge dieses Forschungsexzellenz-Programms besuchen auch vier Studierende aus den USA die FH. „Mit dem Marshallplan-Stipendium ist es möglich, gemeinsam mit hochtalentierten Studierenden aus den USA gemeinsame angewandte Forschungsprojekte zu entwickeln und umzusetzen. Dies fördert den akademischen Austausch und befruchtet die interkulturelle Zusammenarbeit unter den Studierenden“, sagt Gernot Paulus, Professor für Geoinformatik. Rund 350.000 Euro beträgt die Gesamtförderung seit 2008 für 64 Geoinformatik-Projekte der FH Kärnten aus dem Topf der Marshallplan-Stiftung.