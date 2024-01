Die Rolle von Schulen und Hochschulen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) kommt Schulen und Hochschulen eine entscheidende Rolle zu, die über die traditionelle Vermittlung von Wissen hinausgeht. Die Integration von KI in Bildungseinrichtungen eröffnet vielfältige Möglichkeiten und stellt gleichzeitig neue Herausforderungen. In diesem Kontext spielt die Anpassung der Lehr- und Lernprozesse an die Anforderungen der digitalen Ära eine Schlüsselrolle.