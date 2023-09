Der Halbleiter-Konzern Infineon Austria mit Zentrale in Villach bekommt mit Jörg Eisenschmied einen neuen Finanzvorstand. Er löst in dieser Funktion Oliver Heinrich (56) ab, der die Funktion seit 2012 innehat. Heinrich wechselt ins zentrale Management des Konzerns nach München. Eisenschmied hatte seit 2011 Führungsfunktionen im Bereich Finance und Controlling bei Infineon Austria inne. Er studierte Betriebswirtschaft an der Universität Graz und an der Ecole du Commerce in Le Havre (Frankreich).

In seiner neuen Funktion im Vorstand von Infineon Austria soll der 44-jährige Eisenschmied, er stammt aus Knittelfeld, für Finanzen und Einkauf sowie die finanzielle Geschäftsverantwortung des Bereichs Green Energy Control verantwortlich sein. Mit Eisenschmied im Vorstand bleiben Vorstandschefin Sabine Herlitschka und Operations-Vorstand Thomas Reisinger.