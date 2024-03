Ein Sonntagsrundgang beim Josefimarkt

Am Sonntag mischten wir uns mit der Kamera in die Josefimarktbesucher von Eberndorf. Es gab bei zunehmend schönerem Palmsonntagswetter immer mehr Besucher, die sich durch die Straßen schlängelten, an den einzelnen Ständen schmöckerten und schlussendlich etwas Praktisches, Schönes oder Schmackhaftes mit nach Hause nahmen.