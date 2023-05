Drei riesige Stahlkonstruktionen, ein Sack gefüllt mit Montagematerial sowie drei Holzstapel warteten am Donnerstag auf einer Wiese unterhalb des Wildensteiner Wasserfalls in der Gemeinde Gallizien auf den Abtransport mit einem Hubschrauber des Unternehmens Heli Austria aus St. Johann im Pongau. Die Stahlkonstruktionen bilden die neue Aussichtsplattform beim Wildensteiner Wasserfall. Das Gelände direkt beim Wasserfall lässt einen Transport auf normalem Wege nicht zu, weshalb der Hubschrauber bereits einmal zum Einsatz kommen musste. Am Donnerstag wurden die finalen Bauteile "eingeflogen".