"Die Tradition wird fortgeführt", freute sich Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) am Freitag, 18. November, anlässlich des Anbringens der Freyung am Völkermarkter Rathaus. Diese kündigt traditionell den Nikolomarkt in 14 Tagen, am 4. und 5. Dezember, an.