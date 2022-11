Die Koralmbahn wird nach ihrer Fertigstellung ab 2025 Graz und Klagenfurt mit einer Fahrzeit von nur 45 Minuten auf der Schiene verbinden. Von der schnelleren Erreichbarkeit der beiden Landeshauptstädte profitieren laut einer Studie vor allem die Bezirke Deutschlandsberg und Wolfsberg. Denn diese Regionen liegen genau im Zentrum eines neu entstehenden, erweiterten Einzugsgebietes mit rund 1,1 Millionen Einwohnern, das sich von der südlichen Obersteiermark bis nach Villach erstrecken wird.

Doch auch für den Bezirk Völkermarkt birgt die neue Eisenbahn-Hochleistungsstrecke den Wissenschaftlern rund um Eric Kirschner vom Joanneum Research zufolge bei der Bevölkerungsentwicklung und dem Wirtschaftswachstum Chancen. Allein mit dem Vorhandensein eines Bahnhofes der Koralmbahn in der Region gehe ein um 2,86 Prozentpunkte höheres Bevölkerungswachstum einher. Für Erwerbstätigkeiten dehne sich der Suchradius aus, weil es für Beschäftigte künftig möglich werde, Arbeitsplätze in derzeit nicht in Tagespendlerdistanz liegenden Regionen anzunehmen. "Im Umkehrschluss erweitere sich auch für die Völkermarkter Unternehmen das Einzugsgebiet an potenziellen Arbeitskräften", sagt Kirschner. Dadurch erhöhe sich wiederum die Chance, Schlüsselkräfte für sich zu gewinnen.

Kampf um Haltestelle für Fernverkehrszüge

Im Unterschied zum Bahnhof Lavanttal in St. Paul, der außerhalb des Ortszentrums neu errichtet wird, ist für den von den ÖBB neu errichteten Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See allerdings bislang kein Halt für überregionale Personenzüge vorgesehen. "Völlig indiskutabel", wie Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) klar festhält: "Die schnellen Züge dürfen nicht an der Region vorbeifahren. Auch Völkermarkt muss von der Koralmbahn profitieren." Nach jahrelangem Ringen um eine Haltestelle für Intercity (IC)- und Railjet (RJ)-Züge vonseiten des Landes Kärnten und des Bezirkes Völkermarkt dürfte jetzt nach intensiven Verhandlungen etwas Bewegung in die Sache gekommen sein.

"In Wien wird von Fachexperten ein erster inoffizieller Fahrplanentwurf diskutiert, der den Halt von IC-Zügen in regelmäßigem Abstand vorsieht. Rund zehn Mal am Tag könnten die Züge zu den für Pendler wichtigen Zeiten in Kühnsdorf Halt machen", lässt Schuschnigs Pressesprecher Adrian Plessin auf Nachfrage der Kleinen Zeitung aufhorchen. Allerdings sei eine offizielle Bestätigung seitens des Verkehrsministeriums noch ausständig. Mehrere vom Land Kärnten eingeholte Gutachten hätten gezeigt, dass ein zusätzlicher Halt von überregionalen Personenzügen in Kühnsdorf innerhalb des Fahrplanes der Koralmbahn möglich wäre. "Ich werde sicherlich nicht lockerlassen, sondern weiter Druck machen. Denn es geht um die Zukunft einer gesamten Region. Nur mit der Anbindung an die Koralmbahn ist eine weitere Entwicklung der Region, des Standortes und des Tourismus möglich", bekräftigt Schuschnig.

"Zukunftsweisend für gesamte Region"

"Sehr erstaunt" von diesen neuen Entwicklungen zeigt sich Eberndorfs Bürgermeister Wolfgang Stefitz (SPÖ), der erst durch die Kleine Zeitung davon erfahren hat. "Der Halt von Fernverkehrszügen der Koralmbahn wäre zukunftsweisend für die ganze Region - vor allem für die Wirtschaft und den Tourismus, aber auch für die Bildung", sagt Stefitz.

Trotz mehrmaliger Versuche waren die ÖBB für keine Stellungnahme erreichbar.