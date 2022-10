Seit dem Auszug der Drogerie "Bipa" Ende 2018 standen deren frühere Räumlichkeiten am Hauptplatz 2 in Völkermarkt leer. Durch einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung dürfte dort bald neues Leben einziehen. Die Kommunalgesellschaft Völkermarkt GmbH kauft rund 380 Quadratmeter im Erdgeschoss von der MA RHO Projektentwicklungsgesellschaft mbH unter Beitritt der MID Bau GmbH an. Der Nettokaufpreis beträgt, wie Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) im Gemeinderat berichtete, eine Million Euro.