Seit heuer gibt es am Pirkdorfer See und am Turnersee die Möglichkeit, auf einfachem Weg hochwertige E-Bikes aus sogenannten I-Bike-Boxen auszuleihen. Diese Boxen sind die Idee des Gleisdorfer Start-up-Unternehmens Ebike-Box HF GmbH, das aus der TV-Show "2 Minuten, 2 Millionen" bekannt ist und dort ein millionenschweres Investment abräumen konnte. Die Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten startete gemeinsam mit der Kärnten Werbung die Initiative, diese Boxen auch in den Bezirk Völkermarkt zu bringen. Sie sollen ein Zusatzangebot zum bestehenden Rad-Boom sein.

Ein Blick in die I-Bike-Box am Pirkdorfer See © Pirkdorfer See

Eine Box befindet sich beim Seerestaurant Pirkdorfer See, die zweite beim Ilsenhof am Turnersee. Sie sind mit elektrischen Hardtail- und Fully-Mountainbikes (bis 25 km/h) in verschiedenen Größen und auch einem Kinder-E-Bike (24 Zoll, bis 20 km/h, geeignet etwa für Kinder ab acht Jahren) ausgestattet. Zusätzlich können auch Kindersitze ausgeliehen werden. Ein Tagesverleih kostet je nach Modell 49 bis 59 Euro, ein Verleih für drei Stunden ist ab 39 Euro möglich. Die Buchung erfolgt online über die Plattform www.ibike-box.com. Dort sucht man sich den Abholort und das Modell aus. Die Abhol- und Rückgabezeiten sind täglich von 9 bis 19 Uhr. "Bei Fragen kann man sich auch gerne an unsere Rezeption wenden", sagt Daniela Steinkellner vom Ilsenhof. Selbiges gilt auch für das Seerestaurant Pirkdorfer See.

Angebot auch für Einheimische

Von Urlaubern werden die Boxen bereits nachgefragt. "Das Angebot gilt aber natürlich auch für Einheimische", betont Geschäftsführerin Nicole Trampusch von der Hotel Petzenland GmbH, zu der auch das Seerestaurant Pirkdorfer See gehört.

"Es gibt bereits weitere Betriebe, die sich schon in der Warteposition für die Installation einer I-Bike-Box befinden", freut sich Geschäftsführer Robert Karlhofer von der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten: "Unser Ziel ist es, dass sich in jeder Gemeinde eine solche Box befindet."