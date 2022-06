"Niemand kann sich daran erinnern, dass es einmal so ein extremes Unwetter gab", zeigt sich Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) über das Hagelunwetter, das sich am späten Nachmittag des 2. Juni gleich in mehreren Wellen über dem Bezirk entlud, bestürzt. Der Krisenstab musste hochgefahren werden, um die zahlreichen Einsätze zu koordinieren.