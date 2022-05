Aufgrund weiterer drohender Steinschläge wurde die Sterlinkstraße in der Gemeinde Völkermarkt nach einem Felssturz im Herbst des Vorjahres wegen Gefahr in Verzug gesperrt. In der Vorwoche begann die Abteilung Agrartechnik des Landes Kärnten mit dem Abtransport von rund 1500 Kubikmeter Material.