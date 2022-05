Gestern am Freitag wurde in der Kirche Maria am Berg der eine Woche zuvor im 89. Lebensjahr verstorbene Eberndorfer Friedrich Sowak verabschiedet. Sowak, wegen seiner vielfältigen Aktivitäten mehrfach, unter anderem mit dem Berufstitel "Ökonomierat" ausgezeichnet, war weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.