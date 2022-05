Der Gemeinderat in Sittersdorf tagte kürzlich. In der 35 Punkte starken Tagesordnung wurde einiges abgearbeitet. Darunter auch weitere Sanierungsmaßnahmen für die Geopark-Schule in Tichoja/Tihoja. Arbeiten für Gerüstbau, Baumeisterarbeiten sowie Malerarbeiten wurden ausgeschrieben. Der Gemeinderat hat die Vergaben der Leistungen in der Höhe von 92.700 Euro einstimmig beschlossen. Die ersten Sanierungsarbeiten wie etwa der Fenstertausch oder die Sanierung des Vordachs wurden bereits durchgeführt. Insgesamt werden rund 250.000 Euro in die Sanierung der alten Volksschule, die als Geopark-Schule, Sport- und Vereinszentrum genutzt werden wird, investiert. Die Bauarbeiten sollen bis Herbst abgeschlossen sein.