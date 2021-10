Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

In den Weingärten im Bezirk Völkermarkt werden an diesem Wochenende die letzten Trauben gelesen. Winzer sind hochzufrieden.

Die Trauben werden von Winzern und Erntehelfern per Hand gelesen © Jürgen Fuchs

Wenn der Spätsommer ins Land zieht, ist in den Weinbergen des Bezirkes Völkermarkt Hochsaison. Um die reifen Trauben per Hand zu ernten, sind die Erntehelfer nämlich schon in den frühen Morgenstunden zwischen den Rebstöcken zu finden. Die Zufriedenheit mit der heurigen Saison ist bei den Winzern zu spüren.