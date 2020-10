Facebook

Edmund Wallisch (links) erklärt bei Führungen Teilnehmern Merkmale regionaler Schwammerln © Alexander Jegart

"Das Wissen über die Pilzarten aus der Region ist in der Bevölkerung leider sehr gering“, sagt Edmund Wallisch. In Asien sei das Interesse hingegen sehr hoch. „Vor allem nach Heilpilzen. Was viele nicht wissen, ist, dass auch bei uns etliche Heilpilze wachsen. Mit meinen Pilzwanderungen will ich der Gesellschaft ein Basiswissen geben“, so Wallisch, der die meiste Zeit des Jahres im Wald beim Sammeln von Pilzen anzutreffen ist.