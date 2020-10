Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Sanierung der Jauntalbrücke soll auch eine Wasserleitung fürs Lavanttal verlegt werden © ÖBB

Die Lavanttaler werden in den nächsten Jahrzehnten auf Wasser aus dem Jauntal angewiesen sein. In Summe 34 Liter Wasser pro Sekunde könnten zukünftig in Spitzenzeiten den Gemeinden Wolfsberg, St. Andrä, St. Paul und St. Georgen fehlen – das ergab eine 2019 durchgeführte Studie zum mittel- und langfristigen Wasserbedarf im Lavanttal. Insgesamt sind das 3000 Kubikmeter Wasser pro Tag, also drei Millionen Liter Wasser. Das entspricht circa 20.000 vollen Badewannen.