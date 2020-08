Facebook

Im Dezember 2019 wurde Angelika Mlinar zur Ministerin für Kohäsionspolitik angelobt © Markus Traussnig

Die Frage nach der Heimat finde ich in den meisten Fällen uninteressant. Bei Ihnen nicht. Wo ist Ihre Heimat? Altendorf/Stara vas und Moos/Blato, wo Sie aufgewachsen sind? Laibach/Ljubliana, wo sie auch gelebt haben? Oder doch Wien?

ANGELIKA MLINAR: Das ist nicht einfach zu beantworten – schließlich habe ich auch lange in Salzburg gelebt. Vom Gefühl her bin ich Kärntner Slowenin, das ist die Identifikation, die mich am treffendsten beschreibt. Geografisch bin ich flexibel. Aktuell habe ich in Wien meine Basis. Ich habe am 14. März das Ministerium übergeben, weil es ja zum Wechsel der Regierungskoalition kam, und bin dann direkt zu meinem Partner in den Lockdown gefahren.