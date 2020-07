Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fahrgeschäfte auf dem Wiesenmarkt fallen durch die Absage ebenfalls ins Wasser. Für die Betreiber ist das eine Katastrophe © Weichselbraun

Eigentlich ist es eine weitere Lockerungsverordnung, welche die Bundesregierung am Dienstag verabschiedet hat – für den Bleiburger Wiesenmarkt bedeutet sie jedoch das endgültige Aus im heurigen Jahr. Und so blieb am Mittwoch Vertretern der lokalen Politik nichts anderes übrig, als das älteste und größte Volksfest des Kärntner Unterlandes zum ersten Mal in dessen 627-jähriger Geschichte offiziell abzusagen.