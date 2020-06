Im Terrassenhotel Reichmann am Klopeiner See wurde eine Ausstellung mit Kunstwerken von Barbara Putsch und Hans Hiesberger eröffnet.

Susanne Riegelnik, Barbara Putsch, Hans Hiesberger und Werner Reichmann (von links) © Zdravko Haderlap

Die Malerei „aus der Welt des Zaubergartens“ von Barbara Putsch wurde am vergangenem Freitag - pünktlich zur Saisoneröffnung – von Kuratorin Susanne Riegelnik von „Pro Vita Alpina“ im Kunstraum des Terrassenhotels Reichmann am Klopeiner See präsentiert. Den in reich an Licht- und Farbenspiel gehaltenen Werken von Putsch sind großformatige Werke des wohl wichtigsten zeitgenössischen Künstlers Kärntens, Hans Hiesberger, in den weitläufigen Räumen der Hotelanlage entgegen gesetzt worden.