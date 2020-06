„CarinthiJa 2020“Zur Zukunft der Kärntner Slowenen

Facebook

Franc Kelih, Heinrich Neisser, Günther Rautz, Gerhard Hafner, Martin Pandel, Kathrin Stainer-Hämmerle, Jürgen Pirker und Karl Hren (von links) © Gotthardt, NEDELJA

Unter dem Motto „Gemeinsam 2020 skupno“ lädt der Verlag Hermagoras/Mohorjeva im Rahmen des Jubiläumsjahres der Kärntner Volksabstimmung von 2. bis 4. Juli zu Konferenz und Diskussion in sein Veranstaltungszentrum in der 10.-Oktober-Straße 25 in Klagenfurt. Den Abschluss bildet eine grenzüberschreitende Wanderung vom Kömmel nach Strojna in Slowenien am 4. 7. (8.30-14 Uhr).