Im Tourismus und der Gastronomie sind heuer die Ferienjobs Mangelware © GERT EGENBERGER

Heuer wird es für Studenten schwierig, einen Ferialjob im Tourismus zu bekommen“, sagt Silvia Pukart, Inhaberin des See & Genuss Hotels Silvia am Klopeiner See. Die Corona-Krise habe zu einer Verschiebung der Saison in die Monate Juli und August geführt. „Weil wir nicht wissen, wie die Buchungen sein werden, können wir bezüglich des Personals nicht vorausplanen“, sagt die Hotelfachfrau, die in den Ferien voraussichtlich fünf Studenten beschäftigen wird.