Jährlich kommen tausende Besucher zum Kroatentreffen auf das Loibacher Feld © Traussnig

Was viele Politiker und Vereine in den vergangenen Jahren gefordert haben, und wozu sich die Behörden rechtlich außer Stande gesehen haben, hat heuer Corona geschafft. Das umstrittene, sogenannte Kroatentreffen am Loibacher Feld in Bleiburg wurde abgesagt. Als Art „Light-Version“ des Gedenkens wird heute der kroatische Botschafter in Unterkärnten erwartet. Er soll am Friedhof Unterloibach einen Kranz niederlegen. Die Polizei hat ebenfalls ihr Erscheinen angekündigt.