Der geschäftsführende Vizebürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) wurde am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung mit einer breiten Mehrheit zum neuen Völkermarkter Bürgermeister gewählt.

Mit Mund-Nasen-Maske, Sicherheitsabstand und Handschuhen: Bezirkshauptmann Gert-Andre Klösch lobte Markus Lakounigg als neuen Bürgermeister an © Petra Mörth

Mit Mund-Nasen-Schutz, in großem Sicherheitsabstand zueinander und ohne Händeschütteln zur Begrüßung: In ungewohnter Form trat der Völkermarkter Gemeinderat am Dienstagabend in der Neuen Burg zur ersten Gemeinderatssitzung während der Corona-Pandemie zusammen. Um die geltenden Abstandsregeln der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung einhalten zu können, tagte das höchste Gremium der Bezirkshauptstadt im Großen Saal.