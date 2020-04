Facebook

Ferienbetreuung in Völkermarkt in der Osterwoche © Privat

Das ungewöhnliche Schul-Service in den Osterferien galt Eltern, die beruflich unabkömmlich sind und keine Möglichkeit einer Betreuung ihrer Schulkinder haben. Der Bedarf wurde eine Woche vor Ferienbeginn von der Bildungsdirektion an allen Bildungseinrichtungen im Land erhoben. In 102 Schulen haben sich 180 Schüler zur Betreuung in den Osterferien angemeldet, 800 Lehrer wollten ehrenamtlich arbeiten. Im Bezirk haben sich Schüler an den Volksschulen Bleiburg, Eberndorf, Sittersdorf, St. Kanzian, Völkermarkt Stadt, Völkermarkt 3 und 6 und Bad Eisenkappel zur zeitweisen Betreuung angemeldet.

Viele Eltern haben aber ihre Kinder wieder abgemeldet. So etwa an der Volksschule Völkermarkt Stadt, wo 230 Schüler unterrichtet werden. „25 meiner 36 Lehrer waren bereit, in den Osterferien die Schüler ehrenamtlich zu betreuen“, sagt Direktor Norbert Haimburger. Das vierstöckige Schulgebäude sei im ersten Stockwerk für die Betreuung desinfiziert worden. „Es gab wenige Anmeldungen, die kurzfristig wieder abgesagt wurden.“ Um den Kontakt zu den Schülern nicht zu verlieren, hat er sechs Videos mit Bastelanleitungen etwa für eine Schutzmaske oder ein Lied auf YouTube veröffentlicht.