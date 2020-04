In der Bahnhofstraße in Bleiburg sind Gesichtsmasken im Gassenverkauf erhältlich. Diese werden aus Dirndlstoffen genäht und kosten 11 Euro pro Stück.

Aus übriggebliebenen Dirndlstoffen näht Hannes Opetnik aus Bleiburg Masken © KK

Not macht erfinderisch. Diese Redewendung trifft auf alle Fälle auch auf Hannes Opetnik aus Bleiburg zu, der aus den übriggebliebenen Dirndlstoffen seiner 2012 verstorbenen Mutter Erika Opetnik nun in der Coronavirus-Zeit Mund-Nasen-Masken näht. Erhältlich sind diese im Gassenverkauf durch einen "Halbautomaten". Vor dem ehemaligen Geschäft "Trachtenmoden Erika" in der Bahnhofstraße in Bleiburg ist der Verkaufsstand aufgebaut, an dem die Masken 24 Stunden am Tag erhältlich sind.