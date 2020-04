Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das neue Spielehaus in der Walderlebniswelt hätte im April öffnen sollen. Verunsicherung bei Betrieben groß. Tourismusregion startet Gutscheinaktion, um diese zu unterstützen.

Das neue Spielehaus in der Walderlebniswelt in St. Kanzian © www.walderlebniswelt.at

Ein herrlich buntes Kinderparadies ist das Spielehaus in der Walderlebniswelt in St. Kanzian geworden. Die große Eröffnung zu Ostern fällt aber heuer aufgrund der Corona-Krise ins Wasser. Wann die Walderlebniswelt ihre Pforten wird öffnen können, weiß derzeit niemand. Rund eine Million Euro haben Walderlebniswelt-Betreiber und Tourismusregion in den Bau investiert. „Alles ist fix fertig. Das ist natürlich bitter“, sagt Gesellschafter Dietmar Petritsch.