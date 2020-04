Bisher Unbekannte haben in einem Wald am Frankenberg bei Völkermarkt Möbel und Hausrat entrümpelt. Nach Anzeige ermittelt die Polizei und verfolgt bereits eine konkrete Spur.

Bilder von der illegalen Ablagerung im Wald © FACEBOOK

Mit dem Hinweis "Möbel suchen ihren Besitzer!", haben am Sonntag erbost einige Frankenberger auf Facebook gepostet. Bereits am Freitag ist die Polizeiinspektion Völkermarkt davon in Kenntnis gesetzt worden. Bisher Unbekannte haben Möbel, Vorhänge, Sperrmüll und eine Waschmaschine illegal im Wald entsorgt. Ein Spaziergänger hat das am Freitag bei der Polizei angezeigt.