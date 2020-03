Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Vom 16. bis 19. Juli soll am Sonnegger See das „Acoustic Lakeside“-Festival stattfinden. Der Ticket-Verkauf hat am Freitag begonnen. In dieser ungewissen Zeit hat man sich aber eine Vorsichtsmaßnahme überlegt: Über den Anbieter NTRY Ticketing konnten sich Interessierte für ein Ticket registrieren lassen. Wenn das Festival stattfinden kann, können die Tickets dann auch gekauft werden.