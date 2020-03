In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

© Lisa Steinthaler

Die Gemeinde Globasnitz hatte an sich am 9. März eine 23 Punkte umfassende Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag ausgeschrieben. Geworden ist daraus aufgrund der Coronakrise eine „Notsitzung“, die am Montag, den 16. März, um 19 Uhr im Freien vor dem Gemeindeamt Globasnitz/Globasnica und entsprechendem Abstand zwischen den einzelnen Mandataren stattgefunden hat.